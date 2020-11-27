«Самое большое счастье»: Анна Снаткина высказалась о материнстве

Популярность Анне Снаткиной принесла роль в сериале «Татьянин день», который вышел на экраны в 2007 году. Но до актерской карьеры она более 13 лет отдала спорту, а именно спортивной гимнастике и спортивной аэробике и даже стала мастером спорта. По спортивному пути пошла и дочь актрисы — Вероника. О радостях материнства Снаткина порассуждала в своем инстаграме.

«Самое большое счастье в жизни — быть мамой! Эта радость не сравнится ни с какими богатствами, карьерными достижениями… ни с чем! Женщина только тогда становиться полноценной, мудрой, наполненной, когда она — Мама! С Днем Матери Вас, дорогие девушки, женщины, бабушки и прабабушки», — написала Снаткина.

Напомним, что Анна замужем за актером и шоуменом Виктором Васильевым с 2012 года. Их свадьба прошла в Санкт-Петербурге в кругу близких родственников.

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