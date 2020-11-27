«Приезжаю домой, там Виталик»: Кожевникова застала мужа с возлюбленным по «Универу» Гогунским

Актриса Мария Кожевникова в Instagram рассказала, что застала своего мужа бизнесмена Евгения Васильева, которому подарила трех сыновей, с актером из сериала «Универ» своим партнером по съемочной площадке Виталием Гогунским.

«Друзья, отвечу на частый вопрос. Нет, мой муж меня не ревнует, он знает, что я его! P.S. А конкретно с Виталием Гогунским они общаются и очень часто за моей спиной. Так что я приезжаю домой, а там Виталик». Мария Кожевникова

«Быть хорошими друзьями даже лучше», «На эту тему тоже можно снять сериал», «Мария! Вы самая красивая девушка России», «Где есть доверие, там нет места ревности. Не понимаем. Почему ваш муж все время прячется за вас?», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в сериале «Универ» Мария Кожевникова сыграла роль красавицы-блондинки из Тюмени Аллы Гришко. Гогунский в картине исполнил роль студента, простого деревенского парня Эдуарда Кузьмина. По сюжету у них был продолжительный и очень бурный роман.

Смотрите также: