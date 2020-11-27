«Легких побед надо остерегаться»: сын Жанны Фриске провалился на соревнованиях по сноуборду

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram сообщил, что его сын семилетний Платон от отношений с певицей Жанной Фриске провалился на соревнованиях по сноуборду. Причем год назад он занял третье место.

По словам Шепелева, ему сразу вспомнилась история, которая произошла с ним в детстве. Он занимался теннисом и победил с отцом на командных соревнованиях. Но вместо хорошей ракетки в подарок получил нарисованную на бумаге — это и было главным призом за турнир. Причем остальные ребята знали о «подставе» и специально играли вполсилы. Вскоре Шепелев бросил спорт.

«На прошлых выходных сын после бронзовой медали на предыдущем чемпионате проиграл новое соревнование в пух и прах. И знаете, я даже этому рад. Потому что, как я понял, когда мне было 12 лет, легких побед надо остерегаться». Дмитрий Шепелев

Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Сейчас Шепелев живет с дизайнером Екатериной Тулуповой. Общих детей у них пока нет. Кстати, дочь Тулуповой от предыдущих отношений Шепелев называет дочкой.

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