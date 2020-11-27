Малоизвестные факты о жизни Владимира Машкова
Видео
«Загугли звезду»: Ольга Дибцева – о муже-бизнесмене, новорожденной дочке, горячих фото и о…
Видео

«Легких побед надо остерегаться»: сын Жанны Фриске провалился на соревнованиях по сноуборду

Семилетний Платон неудачно выступил на важных стартах.

«Легких побед надо остерегаться»: сын Жанны Фриске провалился на соревнованиях по сноуборду
Жанна Фриске. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram сообщил, что его сын семилетний Платон от отношений с певицей Жанной Фриске провалился на соревнованиях по сноуборду. Причем год назад он занял третье место.

По словам Шепелева, ему сразу вспомнилась история, которая произошла с ним в детстве. Он занимался теннисом и победил с отцом на командных соревнованиях. Но вместо хорошей ракетки в подарок получил нарисованную на бумаге — это и было главным призом за турнир. Причем остальные ребята знали о «подставе» и специально играли вполсилы. Вскоре Шепелев бросил спорт.

«На прошлых выходных сын после бронзовой медали на предыдущем чемпионате проиграл новое соревнование в пух и прах. И знаете, я даже этому рад. Потому что, как я понял, когда мне было 12 лет, легких побед надо остерегаться».

Дмитрий Шепелев
Сын Дмитрия Шепелева - Платон
Платон не смог победить на соревнованиях по сноуборду. Фото: Instagram.com/dmitryshepelev

Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Сейчас Шепелев живет с дизайнером Екатериной Тулуповой. Общих детей у них пока нет. Кстати, дочь Тулуповой от предыдущих отношений Шепелев называет дочкой.

Смотрите также: 

Тэги

Дмитрий ШепелевЕкатерина ТулуповаЖанна ФрискеНовости googleПлатон Шепелев