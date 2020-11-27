Малоизвестные факты о жизни Владимира Машкова
Видео
«Загугли звезду»: Ольга Дибцева – о муже-бизнесмене, новорожденной дочке, горячих фото и о…
Видео

«Она профессионал»: Воловенко рассказал о взаимоотношениях с Климовой

Актеры снимаются в сериале «По законам военного времени».

«Она профессионал»: Воловенко рассказал о взаимоотношениях с Климовой
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram

Очередную часть сериала «По законам военного времени» практически все лето снимали в Калининграде. Оттуда родом Евгений Воловенко, который сыграл одну из главных ролей. О взаимоотношениях с коллегами, а именно с Екатериной Климовой и Александром Панкратовым-Черным, он рассказал «Комсомольской правде». По признанию Воловенко, дружба с Панкратовым-Черным за весь период съемок сериала только укрепилась. Точно также, как и с Екатериной Климовой.

«Она профессионал, очень сильная актриса. Благодаря ее женскому взгляду и чутью, драматические сцены приобретают особый оттенок реальности отношений между мужчиной и женщиной», — цитирует издание Воловенко.

Также Воловенко отметил, что с режиссером сериала Сергеем Виноградовым работать очень комфортно.

Смотрите также:

Тэги

Евгений ВоловенкоЕкатерина КлимоваЕкатерина Климова личная жизньЕкатерина Климова последние новостиПо законам военного времени