«Она профессионал»: Воловенко рассказал о взаимоотношениях с Климовой

Очередную часть сериала «По законам военного времени» практически все лето снимали в Калининграде. Оттуда родом Евгений Воловенко, который сыграл одну из главных ролей. О взаимоотношениях с коллегами, а именно с Екатериной Климовой и Александром Панкратовым-Черным, он рассказал «Комсомольской правде». По признанию Воловенко, дружба с Панкратовым-Черным за весь период съемок сериала только укрепилась. Точно также, как и с Екатериной Климовой.

«Она профессионал, очень сильная актриса. Благодаря ее женскому взгляду и чутью, драматические сцены приобретают особый оттенок реальности отношений между мужчиной и женщиной», — цитирует издание Воловенко.

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Также Воловенко отметил, что с режиссером сериала Сергеем Виноградовым работать очень комфортно.

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