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Директор Ротару назвал единственного певца, отказавшегося снижать гонорары на новогодние корпоративы

По словам Сергея Лаврова, остальные артисты согласились из-за пандемии «поджаться» примерно вдвое в финансовом плане.

Директор Ротару назвал единственного певца, отказавшегося снижать гонорары на новогодние корпоративы
София Ротару. Фото: Globallookpress.com

Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров назвал единственного музыканта, который отказался снижать свой гонорар на новогодние корпоративы.

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров. Фото: Globallookpress.com

Как отметил менеджер, если раньше такие звезды, как Кристина Орбакайте, Валерия, Леонид Агутин и Анжелика Варум получали за выступление на частных вечеринках в новогодние праздники в районе трех с половиной миллионов рублей, то теперь понизили сумму примерно вдвое.

«Есть и такие, кто не стал понижать гонорар. «Ленинград» со Шнуром как просили 150 тысяч евро за выступление, так и просят. Но очередь к ним не стоит».

Сергей Лавров

Ранее Сергей Лавров отмечал, что его подопечная София Ротару приедет в Россию для съемок новогоднего «огонька». Причем сделает это бесплатно, потому что очень уважает своего давнего друга — композитора Игоря Крутого. При этом ажиотажного спроса на концерты и корпоративы с ее участием сейчас в России не наблюдается, потому что она получает гонорар в валюте, сообщает «Собеседник».

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