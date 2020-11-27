Директор Ротару назвал единственного певца, отказавшегося снижать гонорары на новогодние корпоративы

Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров назвал единственного музыканта, который отказался снижать свой гонорар на новогодние корпоративы.

Как отметил менеджер, если раньше такие звезды, как Кристина Орбакайте, Валерия, Леонид Агутин и Анжелика Варум получали за выступление на частных вечеринках в новогодние праздники в районе трех с половиной миллионов рублей, то теперь понизили сумму примерно вдвое.

«Есть и такие, кто не стал понижать гонорар. «Ленинград» со Шнуром как просили 150 тысяч евро за выступление, так и просят. Но очередь к ним не стоит».

Сергей Лавров

Ранее Сергей Лавров отмечал, что его подопечная София Ротару приедет в Россию для съемок новогоднего «огонька». Причем сделает это бесплатно, потому что очень уважает своего давнего друга — композитора Игоря Крутого. При этом ажиотажного спроса на концерты и корпоративы с ее участием сейчас в России не наблюдается, потому что она получает гонорар в валюте, сообщает «Собеседник».

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