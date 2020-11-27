«С днем рождения, мой друг!»: Миронов поздравил Машкова с 57-летием общим фото из молодости

На снимке звездам, судя по всему, чуть больше двадцати лет.

Актер Евгений Миронов в Instagram поздравил с днем рождения своего давнего друга и товарища — актера и режиссера Владимира Машкова, которому исполнилось 57 лет. При этом он разместил красивый совместный кадр в соцсетях. На снимке звездам чуть больше двадцати лет. У Машкова уже тогда была пышная шевелюра и густая борода. На его фоне Миронов, который младше всего на четыре года, выглядит юным пацаненком.

«С днем рождения, мой друг!» — подписал кадр Евгений Миронов.

«Какие пацанята. Самые-самые лучшие», «Дружба между вами — это самое ценное», «Великие актеры. Дай бог здоровья вам и вашим близким», «Какое чудесное фото. Безусловно, лучшие актеры страны», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что два замечательных актера порой пересекались и в фильмах. Один из самых ярких их общих проектов — картина «Охота на пиранью», которая вышла на экраны в 2006 году.

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