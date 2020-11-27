«Мы называем это гравитацией»: Ильиных снова спровоцировала слухи о романе с Топаловым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных в Instagram поделилась очередным нежным кадром со своим партнером по шоу «Ледниковый период», которое идет на Первом канале, музыкантом Владом Топаловым. На фотографии она запечатлена в объятиях музыканта.

«И когда вы пытаетесь подняться, она тянет вас вниз. Мы называем это гравитацией. Правда?» Елена Ильиных

«Лена! Вы просто огонь и украшение этого проекта!» «Самая яркая и харизматичная пара, прекрасная Елена и красавец Топалов», «Самые красивые, самые прекрасные. Остальные на льду черти, что творят», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Ильиных и Влад Топалов считаются, по мнению некоторых поклонников, самой красивой парой на «Ледниковом периоде». При этом звезд часто подозревают в бурном романе. Во всяком случае, на своих страничках в соцсетях снимки друг с другом они размещают куда чаще, чем со своими вторыми половинками.

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