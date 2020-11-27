«Без обиды жить намного легче, чем с обидой»: Рапунцель объяснила, почему простила Яббарова

Звезда шоу «Дом-2» Алена Рапунцель в Instagram разместила кадр с отцом своего ребенка Ильей Яббаровым, с которым ранее они часто обменивались взаимными упреками после расставания. При этом в кадре можно увидеть и их общего сына Богдана.

Пользователи стали живо интересоваться, почему звезда проекта неожиданно помирилась с Яббаровым. Сама она заявила, что пока не может раскрыть всех подробностей, но в сториз все-таки высказала несколько фраз на этот счет. Так, одна из пользовательниц прямо спросила, неужели Яббаров заслуживает прощения после той грязи, что он вылил на девушку.

«Без обиды жить намного легче, чем с обидой. Независимо, какие отношения у мамы и папы — главное ребенок. Позже расскажу свои мысли. У каждого есть своя жизнь, и если в жизни обижаться на людей, то будет очень грустно». Алена Рапунцель

Напомним, что после расставания с Рапунцель Яббаров закрутил роман с другой звездой проекта — Настей Голд. Они даже сыграли свадьбу.

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