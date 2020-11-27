«Я не умер»: Певцов отреагировал на свои слухи о смерти и похвастался бицепсом

Артист недавно приобрел место на кладбище, что породило массу слухов.

Звезда театра и кино, 57-летний Дмитрий Певцов, нынешней осенью перенес коронавирус, ему понадобилась специализированная помощь, артиста госпитализировали. Спустя почти две недели знаменитость выписали. Но вскоре он снова заставил фанатов поволноваться.

Так, появились сведения о том, что Певцов поспешил приобрести место на кладбище. Артист озаботился ни с того, ни с сего последним пристанищем, и многих это взбудоражило. Поползли слухи. Однако бодрый и жизнерадостный Певцов записал видеообращение к сплетникам:

«Все отлично, все хорошо. Смотрите: это бицепс», — продемонстрировал свою физическую форму Певцов.

Артист выразил благодарность за интерес к своей персоне и написал: «Я не умер! Я жив!» Подписчики в комментариях поспешили порадоваться за кумира и написали слова поддержки и пожелания благополучия.

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