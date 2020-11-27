«Дорогая, я иду к тебе!»: Корчевников перестал скрывать свои чувства к дочке Баринова

Судя по всему, телеведущий влюблен в девушку, от которой он без ума.

Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» во время эфира с актером Валерием Бариновым тепло и нежно признался в чувствах к его красавице-дочери от третьего брака Александре.

«Мы давно с вами знакомы. Я хорошо знаю вашу дочку Сашу. И теперь я понимаю, почему Саша такая нежная, красивая. Она такая любимая. Она росла в любви не только вашей, но и любви матери». Борис Корчевников

После этого телеведущий проследовал к Александре Бариновой, которая сидела в зале. При этом он поцеловал девушку, которая ответила ему взаимностью. «Сашенька, привет! Дорогая, я иду к тебе! Мы с тобой знакомы столько же, сколько и с твоим папой», — заявил телеведущий.

Напомним, что Борису Корчевникову сейчас 38 лет. При этом он не был ни разу официально женат. В прессе то и дело появляются слухи о его романах, но сам ведущий «Судьбы человека» уже не раз отмечал, что пока не может встретить свою настоящую любовь.

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