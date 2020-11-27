«Сначала познакомилась с моим сыном»: Баринов рассказал о третьей жене, которая младше на 15 лет

Актер Валерий Баринов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей третьей жене Елене, которая младше его на 15 лет.

«С Леной, подполковником ФСБ, я познакомился у наших общих друзей. Она была в те годы красавицей и умницей. Причем она сначала познакомилась с моим сыном Егором. Ему тогда было 13 лет. Лена младше меня на 15 лет. Кстати, Егор младше Лены на 15 лет, а моя дочь Саша младше Егора на 15 лет. Такие вот совпадения». Валерий Баринов

Как отметил актер, ему запала одна фраза третьей жены, после которой он решил на ней жениться. «Она однажды сказала мне: «Когда я увидела тебя с Егором, то мне стало тебя жалко». Жалейте мужчин. Никто меня так не жалел, как мама и как Лена. Я сразу поверил, что это настоящее чувство», — заявил Валерий Баринов.

Напомним, что Валерий Баринов — народный артист России. Этого звания он удостоился в 1999 году. За плечами актера огромное количество прекрасных ролей в театре и кино.

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