«Все равно обыграю»: Водянова сразилась с младшим сыном от Портмана в шахматы

Супермодель и ее 13-летний наследник Виктор весело провели время.

В семье Натальи Водяновой и Антуана Арно, которые этой осенью узаконили свои отношения, подрастает пятеро детей. Двое самых младших сыновей — общие. А вот отцом старших — Лукаса, Виктора и дочери Невы — является первый муж супермодели Джастин Портман.

Младший наследник Портмана, 13-летний Виктор, растет умненьким «плохишом», как назвала его однажды мама. Мальчик на скорость собирает кубик Рубика, каждый раз ставя новые рекорды, а также обожает шахматы. И мама с сыном накануне сыграли партию.

«Может, у тебя и холодный взгляд сверху вниз, но я все равно обыграю тебя в шахматы», — подписала снимок с Виктором супермодель в микроблоге.

На снимке умный сынок Водяновой обдумывает свой ход. Очевидно, что ситуация на доске сложилась не в его пользу. Но у него еще есть шанс отыграться.

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