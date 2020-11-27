«Не представлял, что будет кого-то называть отцом»: Баринов оставил себе сына после развода со второй женой

Актер Валерий Баринов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей второй жене Татьяне.

«Вторую жену Татьяну я встретил в Александринском театре. Она работала там гримером. Потом училась в институте культуры. Я поехал служить в Театр армии. Нашел квартиру. Потом приехала Таня. Сказала, что приехала ко мне навсегда. Я с ней разругался, потому что условий для совместной жизни не было. Я вечером хотел посадить ее на поезд. В итоге я все-таки снял дом в Малаховке. До театра надо было добираться полтора часа».

Валерий Баринов

Как отметил актер, его жене сказали, что у нее не будет детей. «Мы особенно об этом не думали. Мы прожили вместе целый год в этом доме. Я много репетировал. Я между репетициями и спектаклями ездил домой, чтобы просто пообедать. Я по шесть часов в день читал. А потом Таня забеременела. У нас родился сын Егор. Вместе мы были шесть лет. Я не хочу говорить о причинах расставания. Там не было измены, психологические проблемы. Я очень благодарен Татьяне, что она оставила мне Егора. Я не мог представить, что сын будет кого-то называть отцом», — сказал актер.

Напомним, что Валерий Баринов — народный артист России. Этого звания он удостоился в 1999 году. За плечами актера огромное количество прекрасных ролей в театре и кино.

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