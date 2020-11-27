«Теща и Лена подумали, что я зазнался»: Баринов развелся с первой женой через двое суток после свадьбы

Как отметил актер, сегодня с первой супругой у него прекрасные отношения.

Актер Валерий Баринов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей первой жене — актрисе Елене Вановской. Это был, пожалуй, один из самых коротких браков в актерской среде за всю историю.

«Я был влюблен. Поехал в Ленинград за своей первой женой — красавицей Леной Вановской. Она была очень красива. Мы очень друг друга любили, но в законном браке прожили, по-моему, два дня. Моей теще хотелось другого мужа. Ну, что я мальчишка. Ни кола, ни двора. А у нее красавица-дочь». Валерий Баринов

Как отметил актер, через много лет теща сказала ему: «Это большое несчастье, что вы с Леной расстались». «После свадьбы я поехал на съемки, и самолет не прилетел назад. Мне купили билет на другой рейс по ошибке. И теща, и Лена подумали, что я зазнался. Я понял, что в этой семье не приживусь. С Леной, кстати, у нас прекрасные сегодня отношения. Она и сейчас невероятно женственна», — заметил Баринов.

Напомним, что Валерий Баринов — народный артист России. Этого звания он удостоился в 1999 году. За плечами актера огромное количество прекрасных ролей в театре и кино.

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