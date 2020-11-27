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Стильно: возлюбленная Петрова в черном пиджаке и голубых укороченных джинсах пришла к Урганту

Актриса Стася Милославская представила на вечернем шоу Первого канала фильм «На острие».

Стильно: возлюбленная Петрова в черном пиджаке и голубых укороченных джинсах пришла к Урганту
Александр Петров и Стася Милославская. Фото: instagram.com/actorsashapetrov/

В гостях у Ивана Урганта на вечернем шоу появились актриса Стася Милославская и олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян. Девушки рассказали о новой картине «На острие», сюжет которой повествует о восходящей звезде фехтования, которой суждено стать номером один на мировой арене.

На съемки Стася Милославская выбрала беспроигрышный вариант аутфита — белую футболку и укороченные джинсы. Завершили образ черный пиджак и лодочки в тон.

Возлюбленная Александра Петрова сыграла Киру Егорову, прототипом для которой стала чемпионка Яна Егорян. Девушка рассказала, что буквально за месяц освоила необходимые стойки и элементы для поединков на саблях. Оказывается, она в школьные годы посещала секцию по фехтованию, но спорт давался с трудом: ведущая левая рука для нее представляла большие сложности.

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