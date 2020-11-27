«Много социального юмора»: Юрий Стоянов раскрыл секрет популярности «Камеди Клаб»

Актер Юрий Стоянов раскрыл секрет популярности программы «Камеди Клаб», которая выходит на канале ТНТ. Главными звездами там являются Гарик Харламов и Павел Воля.

«В «Камеди Клабе» социального юмора всегда было довольно много с самого начала, они всегда были очень острые. Если они перестанут шутить на темы, на которые не очень принято шутить на федеральных каналах, они не будут так популярны».

Юрий Стоянов

Как отметил Стоянов, участники «Камеди Клаб» обращаются к людям, которые у него символизируют тяжелое, подчас безуспешное мучительное зарождение среднего класса в России. Это люди, которые хотят что-то делать сами. По его словам, на знамени этих людей написано, что они другие, поэтому и выбирают другой юмор.

При этом он добавил, что юмор «Камеди Клаб» по своей сути провинциален. Люди, которые там работают, пришли из команд КВН с периферии. Как сказал Стоянов, юмор на «Камеди» вовсе не пошлый, как многие думают. Пошло — это когда скучно и бездарно, сообщает «АиФ».

Юрий Стоянов прославился благодаря юмористической программе «Городок», которая выходила на стыке веков. В апреле 2020 года зарегистрировал свой канал на «Ютубе» под названием «Чисто поржать», где размещал ролики на острые социальные темы на злобу дня.

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