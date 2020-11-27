«Мама на домашке»: Бородина в уггах и укороченном пуховике цвета хаки прогулялась по супермаркету

Телеведущая рассказала, что день выдался нерабочий, и она посвятила его семье.

Ксения Бородина, ведущая телепроекта «Дом-2», ежедневно ездит на съемки передачи. Кроме того, она задействована в работе над шоу «Бородина против Бузовой», где разбирает особо сложные ситуации между участниками реалити.

Но накануне день у Ксении оказался свободным от работы, и девушка посвятила его семье. Бородина вместе с младшей дочкой от Курбана Омарова отправилась за покупками.

«Как же я люблю такие дни, когда я мама тире домохозяйка! – призналась Бородина и поделилась планами: — По магазинам, в детский сад — ребенка забрала. Короче, сегодня мама на домашке. Видите, угги».

Помимо утепленных угги, Бородина выбрала не менее комфортный трикотажный костюм, состоящий из худи и джоггеров, а также укороченный пуховик цвета хаки. Верной спутницей модницы оказалась сумочка Prada, с которой девушка не расстается с момента ее приобретения.

А на днях Ксения Бородина показала свою домашнюю одежду. Она предпочитает стильные комплекты из шелка.

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