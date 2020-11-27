«Я мучился, мучился, никому был не нужен»: Стоянов объяснил, почему в девяностых ушел из БДТ

Актер Юрий Стоянов рассказал, почему в свое время покинул Большой драматический театр имени Товстоногова. Там он служил сразу после окончания института.

«Рассказывать историю моего ухода из театра БДТ можно по-разному. Можно долго и скучно: «Я мучился, мучился, никому был не нужен». Юрий Стоянов

Как отметил актер, эту же историю можно подать по-другому. В девяностые годы он вышел из метро, а нищий попросил у него денег, которых у него не оказалось. После нищий попросил его закурить. Тогда Стоянов достал пачку «Примы» и протянул нищему. Позже тот крикнул ему, что такое курить просто невозможно. Именно после этого Стоянов, по собственному признанию, понял, что в этой жизни надо что-то менять. По его мнению, эта история и смешная, и грустная одновременно, сообщает «АиФ».

Юрий Стоянов на протяжении семнадцати лет был актером театра БДТ, из которого ушел в 1995 году. Он получал в культурном учреждении в основном второстепенные роли. Позже он прославился благодаря программе «Городок», где его коллегой и партнером был Илья Олейников.

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