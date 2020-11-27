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Карпович рассказала, как относится к обидным эпитетам «Разлучница года» и «Соблазнительница»

По словам актрисы, она привыкла не обращать внимания на то, что о ней говорят случайные люди.

Карпович рассказала, как относится к обидным эпитетам «Разлучница года» и «Соблазнительница»
Мирослава Карпович. Фото: Globallookpress.com

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович заявила, что не обращает внимание на критику в свой адрес. В этом году ее часто называли в определенных кругах «разлучницей года» и «соблазнительницей».

Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Globallookpress.com

Как отметила Карпович, она благодарна судьбе, что на ее пути порой встречаются «грубые, надоедливые и обладающие тяжелым характером люди». Они служат для нее напоминанием, кем нельзя становиться ни к коем случае в этой жизни.

«Те, кто подбирал это нескромный набор эпитетов для моей скромной персоны, как раз и есть мои учителя, взращиватели сверхмудрости, сверхсилы и моих суперспособностей. Возможно, со временем я открою волшебную лавку добра и гармонии для тех самых растеряш. Спасибо им за все!»

Мирослава Карпович

Напомним, что Мирослава Карпович сейчас живет с актером Павлом Прилучным. «Мажор» несколько месяцев назад развелся со своей женой — актрисой Агатой Муцениеце, которая подарила ему двоих детей, сообщает «Комсомольская правда».

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