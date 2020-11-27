«Туфли заменить»: стилист указала Орбакайте в серебряных брюках и черном жакете на нюансы наряда

Имиджмейкер Марина Корабель оценила аутфит дочери Пугачевой, в котором она появилась на прогулке по Нью-Йорку.

49-летняя Кристина Орбакайте недавно воссоединилась с семьей — восьмилетней дочкой Клавой и мужем Михаилом Земцовым в Америке. Артистка покидала их для того, чтобы дать несколько спектаклей в московском театре. И после разлуки, соскучившись по близким, дочка Пугачевой погрузилась в заботы о них, проводя все свободное время с семьей.

Так, Орбакайте накануне отправилась с дочкой от Земцова на прогулку по Нью-Йорку. Компанию им составил друг семьи. Для выхода в свет звезда эстрады выбрала серебряные брюки и черный жакет. Стилист Марина Корабель заметила, что в образе есть один недочет.

«Мне очень нравится сочетание металлизированных брюк с черным жакетом и алыми отворотами на рукавах. Укладка и макияж тоже прекрасно сочетаются с образом. А вот бежевые туфли я бы порекомендовала заменить. Здесь хорошо будет смотреться белая, черная, серебристая обувь как на низком ходу, так и на каблуках», — посоветовала Марина Корабель.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель — бьютимейкер-стилист, преподает парикмахерское искусство, стиль и макияж. Ее клиентами являются многочисленные российские звезды, включая Юлианну Караулову, Нюшу, Аллу Михееву, Марианну Максимовскую и многих других.

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