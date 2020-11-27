Караулова объяснила, почему Фадеев из-за Бузовой покинул зал на премии RU.TV в 2018 году

Как отметила певица, у нее и самой до сих пор есть вопросы к коллеге по сцене.

Певица Юлианна Караулова во время беседы с Лаурой Джугелией объяснила, почему в 2018 году на премии RU.TV продюсер Максим Фадеев покинул зал. Как отметила звезда, причина кроется в личности певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая своим поведением вывела продюсера из себя. По словам Карауловой, в какой-то момент звезда вышла на сцену и начала свою длинную речь перед собравшимися.

«В этой речи Ольга обесценила всех, кто выступал до нее на сцене. Она сказала о себе: «Наконец-то вышла настоящая звезда».

Юлианна Караулова

Как отметила Караулова, которая была в роли ведущей, Максим Фадеев просто не выдержал таких слов. Слушать подобное известному человеку в мире шоу-бизнеса было крайне неприятно. Певица попыталась намекнуть коллеге, что пора заканчивать свою длинную речь. После мероприятия фанаты Бузовой в соцсетях накинулись на Караулову с критикой.

Ранее Караулова говорила, что после той истории ее еще долго травили в Сети. Только из-за того, что она посмела перебить Бузову, сообщает Peopletalk TV.

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