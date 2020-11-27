Что в сумке? Показывает звезда «Голоса» Саша Круглова
Видео
Лера Кудрявцева: «Лариса Вербицкая рассказала всю правду о разводе»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Не общался 40 лет»: Цымбалюк-Романовская рассказала, почему Джигарханян недолюбливал Конкина

По словам пианистки, однажды он даже выгнал актера из своего дома.

«Не общался 40 лет»: Цымбалюк-Романовская рассказала, почему Джигарханян недолюбливал Конкина
Армен Джигарханян с третьей женой. Фото: Globallookpress.com

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что актер Армен Джигарханян долгие годы не общался со своим партнером по фильму «Место встречи изменить нельзя» Владимиром Конкиным.

Владимир Конкин
Владимир Конкин. Фото: Globallookpress.com

«С Конкиным он не общался 40 лет и даже не захотел делать про него интервью. Он его, простите, выгнал вместе со съемочной бригадой, когда тот к нему пришел! Он не любил Конкина и говорил, что это плохой человек».

Виталина Цымбалюк-Романовская

Как отметила третья жена народного артиста, нельзя приписывать к друзья Джигарханяна и продюсера Марка Рудинштейна с певцом Бедросом Киркоровым. Это все люди, как она утверждает, не его круга. Как сказала Цымбалюк-Романовская, ее бывший муж общался с художественными руководителями театров, ведущими актерами страны, но они по каким-то причинам на траурной церемонии не появились.

Напомним, что Владимир Конкин пришел на прощание с Арменом Джигарханяном. Он выступил перед собравшимися одним из первых, сообщает портал dailystorm.ru.

Смотрите также: 

Тэги

Армен ДжигарханянБедрос КиркоровВиталина Цымбалюк-РомановскаяВладимир КонкинМарк Рудинштейн