«Не общался 40 лет»: Цымбалюк-Романовская рассказала, почему Джигарханян недолюбливал Конкина

По словам пианистки, однажды он даже выгнал актера из своего дома.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что актер Армен Джигарханян долгие годы не общался со своим партнером по фильму «Место встречи изменить нельзя» Владимиром Конкиным.

«С Конкиным он не общался 40 лет и даже не захотел делать про него интервью. Он его, простите, выгнал вместе со съемочной бригадой, когда тот к нему пришел! Он не любил Конкина и говорил, что это плохой человек».

Виталина Цымбалюк-Романовская

Как отметила третья жена народного артиста, нельзя приписывать к друзья Джигарханяна и продюсера Марка Рудинштейна с певцом Бедросом Киркоровым. Это все люди, как она утверждает, не его круга. Как сказала Цымбалюк-Романовская, ее бывший муж общался с художественными руководителями театров, ведущими актерами страны, но они по каким-то причинам на траурной церемонии не появились.

Напомним, что Владимир Конкин пришел на прощание с Арменом Джигарханяном. Он выступил перед собравшимися одним из первых, сообщает портал dailystorm.ru.

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