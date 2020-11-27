Вдова Баталова пояснила, какое отношение к истории с Дрожжиной и Цивиным имеет Михалков

Как отметила Гитана Леонтенко, она даже не предполагала, что люди могут так врать.

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале пояснила, какое отношение имеет режиссер Никита Михалков к истории с похищенными у нее миллионами и квартирами. Как известно, на подозреваемых с аферами актрису Наталью Дрожжину и юриста Михаила Цивина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Я даже не предполагала, что люди могут так врать. Для меня все это открытие. Мы сами доверились этой паре только из-за того, что они говорили будто имеют отношение к Никите Михалкову. Если бы фамилия Никиты Сергеевича не прозвучала, мы бы никогда не впустили их в дом». Гитана Леонтенко

Как отметила вдова Баталова, единственное, о чем она сейчас мечтает, — вернуть себе обратно всю похищенную недвижимость. Как сказала женщина, все случившееся — урок для нее на всю жизнь. Больше незнакомым людям она доверять не намерена.

Напомним, что Дрожжиной и Цивину светит реальный уголовный срок. Следователи не так давно отмечали, что дело находится в завершающей стадии и скоро будут выдвинуты обвинения.

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