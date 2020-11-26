«Пожурил по-отечески»: Дзюба рассказал о беседе с Черчесовым

Совсем недавно футболист Артем Дзюба угодил в скандал. Кадры интимного видео распространились в Сети как раз накануне игр сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы. На сборы спортсмен не попал — так решил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Позже выяснилось, что с экс-капитана требовали пять миллионов долларов, только в таком случае шантажисты не распространили бы кадры. Артем зафиксировал все слова и обратился в соответствующие органы. Теперь же стало известно, что нападающий созвонился с Черчесовым и обсудил будущие матчи.

«Он меня вдобавок ко всему еще и пожурил по-отечески. Да и сам все понимаю», — цитирует Дзюбу RT.

Спортсмен считает, что сейчас нужно сосредоточиться на отборочных играх к Евро, которые пройдут в марте. Также он отметил, что у них с Черчесовым всегда были разные взаимоотношения.

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