«Вот это жара»: Глюкоза блеснула округлыми бедрами в крохотном бикини

Недавно певица Глюкоза с мужем отдыхали на Мальдивах. Певица с удовольствием делилась с фанатами отпускными фотографиями в самых смелых образах. По возвращении в Москву Наташа решила вновь порадовать подписчиков в Instagram откровенным снимком. На этот раз она позировала в крохотном бикини изумрудного цвета, приняв соблазнительную позу и оголив округлые бедра.

«Богиня! Нереальная красотка! Вот это жара!» — писали пользователи Сети.

К слову, Наталья Ионова — мать двоих детей. Ее дочкам сейчас 13 и 9 лет. А вот третьего ребенка она планировала, но пока решила завести домашнее животное. Во всяком случае, недавно певица купила собаку, которая стала любимицей всей семьи.

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