«Все вместе»: Лиза Галкина в «металлической» куртке и уггах запечатлелась рядом с родителями

Кадры звездного семейства появились на одной из фан-страниц девочки.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина в этом году стали первоклассниками. Семилетние Лиза и Гарри радуют родителей и целую армию фанатов своими школьными успехами. Они и уроки успевают учить, и песни петь, и на фортепиано играть. А Лиза еще растет и настоящей модницей. На этот раз она появилась в компании папы, мамы и брата в «металлической» куртке и бледно-розовых уггах. Публикация появилась на одной из фан-страниц девочки в Instagram.

«Все вместе», — гласит подпись.

Фанаты бурно отреагировали на пост и написали много теплых слов.

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«Какие дети и родители! Любим вашу семью искренне! Супер, молодцы!» — писали пользователи Сети.

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