«Там сразу убийство»: Бузова запрещает Даве лайкать фотографии других девушек в соцсетях

Как отметил блогер, они с певицей оба очень темпераментные люди.

Музыкант и блогер Давид Манукян в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что его девушка — певица и телеведущая Ольга Бузова — запрещает ему лайкать фотографии других девушек в социальных сетях.

«Там сразу убийство. На это дело у меня табу. Мы снимали вместе с Олей клип на песню «Лайкер». По сюжету она как раз борется с мужиком, который лайкает других баб в социальных сетях. Если вот так незнакомого кого лайкнешь — все, мне конец». Дава

Как отметил Давид Манукян, ему крайне непросто бывает уживаться со своей любимой. «Она очень ревнивая. Да и я сам ревнивый. Мы оба темпераментные люди по жизни», — заметил Манукян.

Напомним, что Дава и Ольга Бузова вместе уже больше года. Ходили слухи, что они расстались, но это оказалось неправдой. Звезды счастливы и мечтают, как выяснилось, об общем ребенке. Правда, пока, как отмечал ранее Манукян, его любимая девушка не беременна.

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