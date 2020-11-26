«Я и моя мама»: Дмитрий Исхаков показал бывшую свекровь Полины Гагариной

Звездный фотограф Дмитрий Исхаков и певица Полина Гагарина были женаты шесть лет. Но нынешней весной в их союзе образовалась трещина. И после отмены самоизоляции пара объявила о разводе. Хотя позже появилась информация, что Гагарина и Исхаков еще с прошлого года в разладе.

Тем не менее теперь каждый пошел своей дорогой, иногда пересекаясь ради общего дела — у них растет дочка Мия, которой в этом году исполнилось три годика.

Периодически Исхаков публикует в своем микроблоге информацию, касающуюся личной жизни. И на этот раз он показал фолловерам свою маму — бывшую свекровь Гагариной.

«Нет ничего важнее семьи, и никто меня не переубедит никогда, — подписал Исхаков и подчеркнул: — Лучшее и самое ценное, что случалось со мной, — это моя семья. Дети. Я бесконечно благодарен за все это Вселенной. На фото я и моя мама».

Фото 10-летней давности вызвало у подписчиков небывалые споры. Многие отметили, как молодо выглядит мама Дмитрия, и поспешили прокомментировать это:

«Вау! Мама — красотка! Я думала, сестра ваша», «Мама как ваша девушка !!!!», «Дмитрий, Вам очень идет улыбка! И теперь понятно, откуда такая красота… Мама очень красивая», «Мама! Вот это красотка! Язык не повернется назвать женщиной, разве что — девушка!», «Нереально красивая и молодая!!!!! Я даже подумала, ваша новая возлюбленная, простите», — пишут в комментариях.

К слову, не так давно Исхаков публиковал фото своей тещи. Он признался, что ему невероятно повезло с ней. Мама Полины Гагариной, по мнению фотографа, — настоящая модель.

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