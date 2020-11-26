«Самые желанные слова от нее: «Я беременна»: Дава признался, что хочет ребенка от Бузовой

Блогер и музыкант Давид Манукян в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что мечтает о ребенке от своей девушки — певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

«Люблю ее с каждым днем все больше. От этого становится все страшнее. Она неотъемлемая часть моей жизни. Без нее никак. Я очень хочу от нее детей. Влюбленность у нас давно переросла в любовь. Она моя частичка. Самые желанные слова от нее — «Я беременна». Но она пока работает. Ольга, кстати, тоже очень сильно хочет ребенка. Когда придет время — тогда придет. У нее нет контракта, что ей нельзя рожать. Это я знаю точно».

Давид Манукян

Кроме того, Дава рассказал о самых ярких событиях в этом году в своей жизни.

«Я купил тачку, о которой долго мечтал. Это черный «бумер». Мощная машина — 600 лошадей. Кроме того, в этом году я сделал фит с Филиппом Киркоровым. Три года назад я бы даже не подумал о таком. Моя мама и бабушка мной явно гордятся. Выступить с Филиппом — очень круто. Это номер один на нашей эстраде», — сказал Дава.

Напомним, что Дава и Ольга Бузова вместе уже больше года. Ходили слухи, что они расстались, но это оказалось неправдой.

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