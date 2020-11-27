«Перед родами собиралась на корпоратив»: Ольга Дибцева вспомнила беременность

Ольга Дибцева впервые стала мамой 11 месяцев назад в возрасте 33 лет. Актриса родила девочку, которую назвали Серафима. В проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» Ольга призналась, что, несмотря на зрелый возраст, беременность прошла легко.

«До шестого месяца я снималась в кино, было три проекта параллельно с переездами, с трюками, которые делала сама. Начальный токсикоз был как у всех. Я бегала, прыгала, веселилась, хохотала, ходила на тусовки. Перед родами собиралась на корпоратив, надела каблуки и у меня отошли воды», — рассказала Дибцева.

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Также актриса отметила, что течение беременности и роды, на ее взгляд, зависят не от возраста, а от здоровья и психологического настроя. Напомним, что Дибцева замужем за бизнесменом по имени Роман. Он родом из Омска, а познакомилась пара в Москве.

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