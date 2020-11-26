«Какая зимняя сказочка!»: Галкин показал, как выглядит его сад в снегопад

Максим Галкин и Алла Пугачева уже много лет живут в пригороде Москвы, в деревне Грязь. Там шоумен построил роскошный замок, который окружает не менее шикарный сад. В нем произрастают всевозможные деревья, кустарники и цветы. Кроме того, Примадонна и шоумен ставят теплицу, в которой выращивают овощи.

Летом сад утопает в зелени, и звездное семейство обожает прогуляться в прохладной тени деревьев, дети Гарри и Лиза — погонять мячик или побегать по дорожкам друг с другом. Здесь же оборудовано место для дружеских посиделок: мангал, беседка с креслами и амфитеатр.

Не менее привлекательным стал сад и с наступлением зимы. Это не смог не заметить любящий свою придомовую территорию хозяин. Он восхитился видам, открывающимся из окна на снежную сказку.

«Какая зимняя сказочка в окошке! — с восторгом отметил Галкин и признался: — Ну прелесть же!»

Вид из окна, сопровождаемый волшебной мелодией, которую включил шоумен, действительно оказался невероятно сказочным. К слову, снег в Подмосковье выпал не так давно, и природа выглядит пока еще непривычно.

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