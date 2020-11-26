«Спектакли онлайн – это ужасно»: Грымов выступил против виртуального театра

Худрук «Модерна» заявил, что его театр не будет транслировать постановки в Интернете.

Пандемия перекроила работу школ и вузов, магазинов и госучреждений. Даже театры стали транслировать постановки онлайн. Но далеко не все готовы соответствовать требованию времени.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов — ярый противник виртуальных премьер. Он называет онлайн спектакли ужасными и категорически не приемлет такого виртуального искусства.

«Знаете, что я скажу: я видел эти же постановки вживую – они прекрасны, а в записи они ужасны. Театр никогда не сможет вписаться в онлайн-культуру. Я читал отзывы зрителей о показах – сплошная критика. Мы теряем потенциальных зрителей, они не захотят идти потом в театр», — поделился своими переживаниями с NEWS.ru худрук Юрий Грымов.

Он подчеркнул, что театр «Модерн» принципиально отказался показывать свои спектакли в Интернете. Более того, несмотря на пандемию и ограничения, его театральная труппа смогла поставить новый спектакль и 25 ноября на свет вышла постановка «Кладбище понтов».