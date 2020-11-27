«Он творческий человек»: звезда «Холопа» Ольга Дибцева рассказала о своем муже

Звезда «Холопа» Ольга Дибцева родилась в семье известного в Санкт-Петербурге архитектора Николая Дибцева. После школы девушка решила поступать в театральный и переехала в Москву. Там-то она и встретила свою любовь. Об этом актриса рассказала порталу Teleprogramma.pro в проекте «Загугли звезду». Выяснилось, что мужа 34-летней Ольги зовут Роман и он младшее ее на три года.

«Он творческий человек. В Омске у него была своя очень крутая группа, с которой он гастролировал по всей Сибири. Потом он это все бросил и переехал в Москву. Понял, что надо заниматься чем-то серьезным. Сейчас у него свой бизнес в сфере IT», — рассказала Дибцева.

Кроме того, Ольга отметила, что Роман также пишет рассказы, играет на гитаре и вообще всесторонне развитый человек. Напомним, в этом году актриса родила дочь Серафиму, которой на днях исполнится 11 месяцев.

Смотрите также: