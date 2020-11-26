«Переехала»: дочь Заворотнюк показала свою московскую квартиру

Старшая наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна после новостей о диагнозе матери перебралась из Нью-Йорка ближе к родительнице. В подмосковном элитном поселке Крекшино вместе с теледивой она провела всю самоизоляцию, а потом заговорила о переезде в город.

Позже подписчики стали расспрашивать Анну о том, когда она собирается разлучаться с мамой, и девушка поделилась планами: осенью будет готова ее квартира в Москве. И вот она уже собирает вещи. Но первым делом наследница «прекрасной няни» наведалась в апартаменты, чтобы убедиться, что все в порядке.

Оказалось, что ремонт в квартире закончен, но она еще не обставлена мебелью. Не собраны шкафы, нет диванов, другой необходимой техники. Но девушка все равно показала, как выглядит ее жилье.

«Как-то так сейчас выглядит моя квартира. И я поняла, что пока слишком рано сюда переезжать, хотя мне очень-очень хочется. Видимо, придется ждать диваны и все остальное».

«Переехала», — посмеялась девушка. И заключила, что, видимо, ей снова придется возвращаться за город. Напоследок Анна показала, как выглядит ее ванная комната.

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