По моде: Лиза Галкина в красно-черном трикотажном костюме открыла дома картинную галерею

Девочка вместе с братом Гарри придумала новое развлечение для родителей.

Семилетняя дочка Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза растет настоящей модницей. Девочка обожает устраивать дома показы мод, организуя целые фэшн-представления из своих дефиле.

Творчески звездная наследница очень развита — то она споет песню на французском языке, то сыграет на пианино для мамы какую-нибудь мелодию, то проведет масштабный танцевальный вечер.

больше по теме «Обалдеть!»: Лиза Галкина в тунике и легинсах с модным принтом станцевала для мамы Своей творческой импровизацией девочка удивила не только Пугачеву.

На этот раз Лиза и Гарри устроили дома картинную галерею. На торжественную церемонию открытия Лиза нарядилась в красно-черный трикотажный костюм с буквенной аппликацией и цветочками. На джоггерах юной модницы красовались белые лампасы. К слову, дочка Пугачевой обожает брюки с этими элементами.

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