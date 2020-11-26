Что в сумке? Показывает звезда «Голоса» Саша Круглова
Видео
Лера Кудрявцева: «Лариса Вербицкая рассказала всю правду о разводе»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

По моде: Лиза Галкина в красно-черном трикотажном костюме открыла дома картинную галерею

Девочка вместе с братом Гарри придумала новое развлечение для родителей.

По моде: Лиза Галкина в красно-черном трикотажном костюме открыла дома картинную галерею
Максим Галкин с дочкой Лизой. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Семилетняя дочка Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза растет настоящей модницей. Девочка обожает устраивать дома показы мод, организуя целые фэшн-представления из своих дефиле.

Творчески звездная наследница очень развита — то она споет песню на французском языке, то сыграет на пианино для мамы какую-нибудь мелодию, то проведет масштабный танцевальный вечер.

На этот раз Лиза и Гарри устроили дома картинную галерею. На торжественную церемонию открытия Лиза нарядилась в красно-черный трикотажный костюм с буквенной аппликацией и цветочками. На джоггерах юной модницы красовались белые лампасы. К слову, дочка Пугачевой обожает брюки с этими элементами.

Лиза и Гарри Галкины
Лиза и Гарри Галкины. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Смотрите также

Тэги

Алла Пугачева и Максим ГалкинГарри и ЛизаГарри и Лиза ГалкиныЕлизавета ГалкинаЛиза ГалкинаЛиза Галкина последние новости