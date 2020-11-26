«У него была болезнь Альцгеймера»: Боня жалеет, что не успела познакомить отца с его внучкой

Девушка простила папу, который в свое время бросил ее и маму. Она переживает, что не была на его похоронах.

Виктория Боня живет в Монако, но каждый год приезжает в Россию. Она даже призналась в интервью «Алене, блин!», что мечтает вернуться на родину. Однако ее дочка Анджелина родилась и живет в Монако, поэтому ее перевозить в Москву она не хочет. В этом году светская львица пережила утрату. В сентябре этого года Виктория рассказала, что умер ее отец. По словам Виктории, у мужчины была другая семья, но она и ее сестра воспринимали его как родного папу и очень любили. Позже модель призналась, что отец умер полгода назад. Все это время от нее скрывали данный факт.

«Не знаю почему. Так больно было. Я просто рыдала так несколько дней подряд, у меня была истерика. Потом я прочитала интервью, где он говорил: «Я так горжусь своей дочкой». Хотя он всегда присылала открытки. В последние годы у него была болезнь Альцгеймера. Я звонила ему, разговаривала, но он ничего не помнил. Я все равно разговаривала с ним. С ее слов, его второй жены, он меня не помнил. Я считаю, что каждый родной человек имеет право похоронить своего родственника. Этого никто не может лишать. Я считаю, что это очень некрасиво с ее стороны. Хотя я не обвиняю ее. Я рада, что она прожила с ним всю жизнь. 40 лет они жили вместе. Он ее любил», — рассказала светская львица.

Она также рассказала, что отец приходил к ней во время шаманских церемоний в Африке. Тогда девушка просила у него прощения со слезами. По ее словам, 30 минут она не могла прекратить плакать. Вскоре после этого Боня узнала о смерти папы. Она жалеет, что не успела познакомить его с внучкой.

«Мне обидно, что я не успела показать ему своего ребенка. Он так ее и не увидел. Хотя она очень хотела поехать. Мы собирались в том году по весне, но не получилось. Я все думала, что надо поехать. И так вот не сложилась. Об этом я жалею», — поделилась звезда.

Виктория также помирилась со своей сестрой. Теперь они вместе ездят в поездки в Африку, где девушке нравится духовно расслабляться.

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