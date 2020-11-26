Микелла Абрамова назначена глашатаем «Детского Евровидения» от России

29 ноября в Польше пройдет песенный конкурс «Детское Евровидение — 2020». Участница от России — 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга — уже известна. Однако это музыкальное мероприятие вернет на экраны страны еще одну талантливую девочку.

Речь идет о дочери певицы Алсу, 12-летней Микелле Абрамовой. Как передает «Комсомольская правда», ее назначили глашатаем финала конкурса, то есть, юная артистка должна будет объявить в прямом эфире, кому из конкурсантов Россия поставила высший балл.

Добавим, что по результатам жеребьевки София Феськова будет выступать девятой, она исполнит песню «Мой новый день».

Напомним, что недавно Алсу зарегистрировала имя дочери, как товарный знак. Очевидно, родители Микеллы готовятся к тому, что их наследница станет большой звездой и будет выпускать товары от своего имени. После истории с голосованием на шоу «Голос. Дети» творческая карьера девочки стала только больше набирать обороты — вот она уже задействована в крупном международном конкурсе. Кстати, сама Алсу представляла Россию на «Евровидение—2000» и заняла тогда второе место.

Смотрите также: