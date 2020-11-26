«У нас уже был брачный контракт»: Виктория Боня готовилась к свадьбе с Алексом Смерфитом

Виктория Боня не скрывает, что живет в достатке. Она почти год прожила в Лондоне, но вернулась в Монако. В этом году артистка поселилась в апартаментах на Лазурном побережье. Девушка воспитывает дочку Анджелину. При этом она успевает строить карьеру, как бизнесвумен и модель. А недавно светская львица стала бьюти-редактором в журнале L’officiel. В новом интервью для передачи «Алена, Блин!» она призналась, что ее доход составляет 200 тысяч долларов, а это около 15 миллионов рублей.

Не удивительно, что Боня не стала требовать деньги с Алекса Смерфита, ирландского бизнесмена, отца ее дочки. Они расстались несколько лет назад. Тогда девушка скрыла причины своего решения, но теперь пояснила, что между ними пропала искра. Более того, она не разделяла его планов на будущее. Миллиардер не хотел больше детей, а вот Виктория мечтает о сыне. Как оказалось, она даже готовилась к свадьбе с Алексом, но торжество так и не состоялась.

«Мы хотели, у нас уже был брачный контракт готов. Ну, а смысл?» — отметила девушка.

Ведущая Алена Жигалова поинтересовалась, какие пункты были в этом контракте и, что в ответ требовала сама Боня.

«Что, если я ему бы изменила, то понятно, что все. И что он будет меня содержать при расставании, если я не встречу другого мужчину. Вот такая была история. Такая позиция, что если есть другой мужчина, значит он позаботиться о женщине. С моей стороны — никаких условий. У меня не было цели отсудить, что-то получить. Я, прожив с ним 6 лет, имею право, по европейским правилам, подать на него в суд как жена. Когда ты живешь такой отрезок времени, а в Европе живут по 5 и 10 лет без брака, там считается все точно также. Если столько лет ты прожил, то ты имеешь все права, как официальная жена. Но у меня никогда не было такой цели. Я бы могла еще 50% того, что на него оформлено, отнять», — поделилась героиня.

Вспомнила она роман и с французским бизнесменом Пьером Андюраном. Девушка призналась, что он мечтал о большой семье и сначала был заботливым. Но потом модель смутило несколько моментов. Он однажды упрекнул ее за то, что после переезда, она заняла всю гардеробную. Также бизнесмену не нравилось, что Виктория брала его банковскую карту для покупок кремов.