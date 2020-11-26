Папина умница: Эмин показал, как малышка Афина изучает планеты

Бизнесмен и певец Эмин Агаларов — счастливый многодетный отец. У него четверо детей: сыновья Али и Микаил от брака с Лейлой Алиевой, а также приемная дочка Амина. Во втором союзе с моделью Аленой Гавриловой, с которой артист развелся нынешней весной, у него подрастает полуторагодовалая дочурка Афина.

Мама с папой малышку Афину скрывают от посторонних глаз. Точнее, не показывают личико девочки. Но кроху можно заметить часто в микроблогах родителей со спины. Девочка всегда одета нарядно, у нее уже длинные локоны, и она растет очень любознательной. В новом видео Эмин показал, как кроха изучает планеты.

Няня держит перед девочкой открытую книгу. В развороте Афина разглядывает планеты Солнечной системы.

Кстати, Афине в конце декабря исполнится два годика. После развода родителей девочка проживает с мамой, но очень часто гостит у отца.

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