«Может, это случится в 70 лет, как у Бельмондо?»: Аверин рассказал, когда у него появятся дети

Актер Максим Аверин заявил, что мечтает о появлении наследника. При этом точные сроки он назвать не может, потому что «это божий промысел». Как сказал актер, все его попытки привести какие-то отношения к появлению детей терпели неудачу. Он в какой-то момент просто с этим смирился.

«Конечно же, хочется продолжения, но я не могу делать это неестественно. Я не могу с органайзером сидеть: так, в 2021 году мы будем рожать! Нет. Видимо, должно произойти что-то. А может, это случится в 70 лет? Как у Бельмондо. Я не жужжу, все нормально, все может быть, посмотрим».

Максим Аверин

По словам 45-летнего актера, ему уже поздно менять свою жизнь. Как добавил Аверин, он свято верит в систему баланса. У него везучая жизнь и он может назвать себя счастливчиком, сообщает «МК».

Напомним, что Максим Аверин официально никогда не был женат. Также у него нет детей. В разное время ему приписывали романы с актрисами Анной Ардовой, Викторией Тарасовой, Марией Куликовой.

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