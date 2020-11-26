Эмин Агаларов отсудил у бывшего бизнес-партнера более семнадцати миллионов рублей

Певец Эмин Агаларов смог отсудить у своего бывшего бизнес-партнера Станислава Витинского свыше семнадцати миллионов рублей. Несколько лет назад он дал деньги мужчине в долг. Они вместе планировали открыть приложение по обмену вещами и товарами. В какой-то момент между друзьями пробежала «черная кошка». Деньги музыканту бывший партнер отдавать не пожелал и тот обратился в суд.

В пресс-службе Пресненского суда отметили, что требования Эмина Агаларова полностью удовлетворены. Он получит более семнадцати миллионов рублей с бывшего товарища. В удовлетворении встречного иска Витинского о признании договоров займа незаконными отказано.

Интересно, что бывшие коллеги и друзья предпочли не пересекаться в суде. Там присутствовали на заседаниях их представители.

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Добавим, что у Эмина Агаларова сейчас множество других бизнес-проектов. Он проводит много времени на студии, где работает над музыкальным материалом. Кроме того, певец старается уделять, как можно больше внимания своим детям, сообщает «СтарХит».

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