«Обучаю стажера»: Прусикин из «Little Big» поздравил сына с днем рождения, сидя с ним на унитазах

Лидер группы «Little Big» Илья Прусикин в Instagram тепло поздравил своего единственного сына с днем рождения. Добрыне исполнилось три годика, чему его отец очень рад.

«Люблю тебя безмерно и желаю тебе вырасти достойным человеком. Знаю, что это зависит только от нас с Ириной Смелой, но мы постараемся! Созидай! P.S. На фото я как профессионал с многолетним стажем (передовик производства) в области хождения на туалет, обучаю стажера как это делают профессионалы! Пока изучили только подход к станку, но все еще впереди! Поздравляйте парня в комментариях».

Илья Прусикин

«Какая красивая получилась семейная фотография», «Нашей дочке недавно три годика исполнилось. Вашему сыну невеста не нужна?» «Расти здоровым, Добрыня. И радуй родителей», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Илья Прусикин и Ирина Смелая сыграли свадьбу в 2016 году. Этим летом они объявили о расставании. Прусикину при этом часто фанаты и поклонники приписывают роман с Софьей Таюрской, которая выступает в его музыкальной команде.

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