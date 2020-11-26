«Поддерживаю растяжку в океане»: Волочкова на Мальдивах продемонстрировала шпагат в ластах

44-летняя балерина Анастасия Волочкова отправилась с возлюбленным на Мальдивы. Звезда сцены долго ждала этого часа, чтобы насладиться любимым курортом, который она выбирает вот уже 10 лет. Она взяла с собой все необходимое для репетиций, потому что подчеркивает — в любой ситуации ей важно поддерживать себя в форме и тренироваться.

Однако вот уже несколько дней Волочкова не приступает к тренировкам. Об этом эстрадная дива сообщила фанатам у себя в микроблоге:

«Так и не достала из чемодана репетиционную одежду, — призналась звезда сцены. И объяснила: «Обстановка и красота этого прекрасного мальдивского острова не располагает к физическим нагрузкам. Поэтому поддерживаю растяжку исключительно в океане!».

Волочкова уже запечатлела несколько своих шпагатов. Среди них был и вертикальный — на кокосовой пальме. А также в ластах, который понравился тем, что так ноги кажутся еще длиннее. Новый шпагат в океане она продемонстрировала тоже в ластах.

Кстати, накануне балерина рассекретила имя своего бойфренда. Она встречается с ним уже несколько месяцев, но тщательно скрывает его от посторонних. Однако, теперь известно, что его зовут Олег.

Смотрите также