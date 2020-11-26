«Катастрофический»: какой цвет может испортить весь образ, рассказал Васильев

Александр Васильев на очередной программе «Модный приговор» был неприятно удивлен выбором костюма для героини шоу со стороны «народного стилиста». Наряд, а точнее его цвет, преподнес внешность девушки в самом невыгодном свете, сведя ее природную красоту на нет.

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«Нежный оттенок разбеленного перванша, иными словами блеклой незабудки, совершенно нельзя носить без макияжа. Поскольку наша героиня — светлая шатенка, с ее цветом кожи — это просто катастрофический оттенок, который делает ее цвет кожи болезненным. И я не советую никому выбирать этот оттенок, если он вам не идет», — высказался историк моды.

А Эвелина Хромченко добавила несколько слов и от себя. Она обратила внимание на водолазку цвета прелой соломы.

«Он, во-первых, сильно убивает нашу героиню из-за оттенка, потому что его тоже нельзя использовать без макияжа. А, во-вторых, сильно убивает костюм из-за своей фактуры. Костюм по ткани, соединяясь с этим трикотажным изделием, начинает плохо жить. Сюда лучше надеть шелковый топ или вообще примерить его на голое тело», — добавила эксперт.

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