«Неудачно приземлилась»: фигуристка Слуцкая на тренировке получила серьезную травму

Двукратная чемпионка мира в ближайшие месяцы не сможет выходить на лед.

41-летняя фигуристка Ирина Слуцкая, семикратная чемпионка Европы и дважды призер Олимпийских игр, в настоящее время находится в больнице. Прославленная спортсменка получила серьезную травму. Звезда льда во время тренировки сломала ногу.

Сайт Teleprogramma.pro связался с представителями артистки и выяснил, что фигуристка сейчас действительно находится в тяжелом состоянии:

«У нее 6 февраля шоу свое на открытом льду. Она готовилась к выступлению и переоценила свои силы. Неудачно приземлилась и сломала ногу», — объяснила Виктория Жукова, директор Ирины Слуцкой. И подчеркнула: «Перелом сложный, она с аппаратом. Очень неудачно приземлилась».

В настоящий момент Ирина Слуцкая находится в больнице под наблюдением врачей. Но близкие надеются, что фигуристку в ближайшее время выпишут домой, и она сможет восстанавливаться в кругу родных, сообщает «Пятый канал».

Напомним, Слуцкая замужем за бизнесменом Алексеем Говыриным. У них есть общий ребенок — дочка Кира. От первого брака с Сергеем Михеевым у фигуристки есть двое детей — сын Артем и дочь Варвара. В октябре Слуцкая прокомментировала свою неизлечимую болезнь. Она уже 17 лет живет с васкулитом, принимая гормональные препараты.