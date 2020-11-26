Уже не до сказки: из-за пандемии компания Disney уволит 32 тысячи сотрудников

Компания Disney собирается уволить около 32 тысяч своих сотрудников из-за пандемии. Сокращения планируются на первую половину 2021 года. Об этом сообщает Variety со ссылкой на официальные отчетные документы киностудии. Еще в сентябре киношники заявляли, что им придется расстаться с 28 тысячами работников, но за два месяца цифра увеличилась.

Речь идет, в первую очередь, о сотрудниках Диснейлендов и разнообразных аттракционов, которые люди перестали активно посещать из-за ограничений и страха заражения коронавирусом. Две трети из тех, с кем Микки Маус готов распрощаться, работают в парках неполный рабочий день.

Недавно Disney опубликовала финансовый отчет на конец осени, из которого стало известно, что доходы компании упали на 23% по сравнению с прошлым годом. В 2020-ом мировой гигант работал себе в убыток и в итоге потерял из-за пандемии 7,4 миллиарда долларов. Некоторые Диснейленды были полностью закрыты. Круизные лайнеры, которыми владеет компания, также большую часть года стояли пришвартованными. Перенесение дат релиза блокбастеров тоже повлекло за собой огромные убытки, и речь идет не только о кассовых сборах, но и о мерчандайзинге и игрушках, которые обычно выпускаются к новым фильмам.

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Сейчас ситуация выправляется, но даже в открытые парки идет гораздо меньше посетителей, чем раньше. Компания готовится к тому, что будет терпеть убытки и в 2021 году, поэтому старается сократить свои расходы. При этом стоимость ее акций не уменьшилась и держится на том же уровне, что и до пандемии.

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