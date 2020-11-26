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«Я не привыкла изменять»: жена Солнцева пожаловалась на отсутствие интимной жизни с мужем

Как отметила Екатерина Терешкович, любви у них не было уже порядка пяти месяцев.

«Я не привыкла изменять»: жена Солнцева пожаловалась на отсутствие интимной жизни с мужем
Гоген Солнцев с женой. Фото: instagram.com/solntcev/

Пожилая жена фрика Гогена Солнцева заявила, что у нее уже в течение пяти месяцев не было интимных отношений с мужем. По ее словам, сейчас она находится в рабовладельческом капкане, который для нее устроил некогда любимый человек.

Гоген Солнцев
Гоген Солнцев. Фото: Globallookpress.com

«Разве я похожа на гулящую женщину? Я не привыкла изменять: так меня воспитали. Я считаю изменщиков сексуальными извращенцами. Именно поэтому всегда хранила верность тому мужчине, с которым жила. Интимные отношения у меня были только с мужем».

Екатерина Терешкович

Как отметила Терешкович, муж откровенно хочет отправить ее на тот свет. Он пичкает ее огромным количеством таблеток. Как сказала женщина, скоро она может просто превратиться в овощ. По словам Терешкович, она будет настаивать на разводе с мужем. При этом тот ее постоянно бьет. Как выразилась пенсионерка, глаза Солнцева наливаются кровью, и он становится словно зверь, кидаясь на нее, сообщает «Собеседник».

Ранее Гоген Солнцев отмечал, что купил для жены гроб. Правда, позже он увез его на дачу. Его он теперь использует как скамейку, когда приезжают гости.

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