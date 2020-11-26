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С любовью и заботой: Карпович замечена в больнице во время визита к Прилучному

Звезда сериала «Мажор» восстанавливается после операции в платном отделении.

С любовью и заботой: Карпович замечена в больнице во время визита к Прилучному
Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Неделя началась с плохих новостей, касающихся звезды театра и кино Павла Прилучного. Актер прибыл из Калининграда в Москву и обратился в больницу с переломами и гематомами — сильно пострадала голова. Оказалось, что звезда сериала «Мажор» попал в драку в одном из клубов.

Сам артист вышел на связь с поклонниками в своем микроблоге и призвал не верить слухам. Полиция во всем разбирается. А он сам идет на поправку — ему уже провели операцию.

Павел Прилучный
Павел Прилучный. Фото: instagram.com/bugevuge/

В Сети появились снимки из больничного коридора, на которых запечатлена Мирослава Карпович, нынешняя пассия Прилучного. По сообщениям Telegram-канала Super, практически ежедневно «папина дочка» навещает бойфренда, принося ему продукты и проявляя свою заботу и любовь.

Напомним, Павел Прилучный этой весной развелся с женой Агатой Муцениеце. Вскоре его заметили в компании Мирославы Карпович. Артист тщательно скрывает личную жизнь и остро реагирует на вторжения в нее. Однако окружение звезды утверждает, что «папина дочка» увела «мажора» из семьи.

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