Теперь не в «рваном»: Бородина дома предстала в черной шелковой пижаме

Телеведущая Ксения Бородина старается для выходов в свет выбирать сложносочиненные образы, которые не только подчеркнут ее статус, достаток и красоту, но и безупречный вкус. А вот для дома девушка до недавнего времени выбирала скромные и отжившие свое вещи: в одном из stories фолловеры заметили, что она спит в рваной футболке. Сама девушка посмеялась над этим, но решила ситуацию исправить.

Накануне Бородина позировала дома в эффектном шелковом комплекте, состоящем из жакета и шорт. Наряд украшала белая окантовка. И вкупе с макияжем и укладкой теледивы весь образ смотрелся очень стильно и ухоженно.

Кстати, другая известная светская львица, 45-летняя Яна Рудковская, в домашней обстановке наряжается исключительно в люксовые пижамы и комплекты. Девушка обожает бренды, и у нее в гардеробе масса всевозможных уютных костюмов.

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