Жива-здорова: Светличная позитивно отреагировала на свою госпитализацию

Звезда «Бриллиантовой руки» попала в больницу с подозрением на инсульт.

Светлана Светличная попала в больницу 25 ноября. Звезду «Бриллиантовой руки» госпитализировали с подозрением на инсульт. На утро следующего дня актриса вышла на связь и рассказала о своем состоянии.

Сейчас она находится в Первой Градской больнице в Москве. Врачи проводят обследования и устанавливают причину недуга.

«Да, это правда, хорошо, что госпитализировали, это надо было сделать давным-давно», — говорит знаменитая пациентка.

Впереди у нее много анализов и исследований, но это не пугает Светличную.

«Меня обследуют. Во всяком случае, жива-здорова, разговариваю с вами», — сказала Светличная в беседе с ТАСС.

В мае 2020 года актриса отметила свое 80-летие. Так что к возрастной пациентке медики относятся особо внимательно.

Стоит отметить, что в текущем году она не в первый раз обращалась к врачам с жалобами на головные боли и давление, но каждый раз отказывалась от госпитализации, сообщает телеканал «360».

Зрителю Светлана Светличная известна своими ролями в таких картинах, как «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя» и ряде других.